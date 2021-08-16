Manisa FK fırtınası

Tarihinde ilk kez TFF Birinci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2021- 2022 sezonuna galibiyetle başladı. İstanbulspor deplasmanında sahaya çıkan siyah-beyazlılar yeni yıldız transferleri Dever Orgill (3) ve Andre Sousa'nın golleriyle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Geçen sezon TFF 2. Lig'de namağlup şampiyon olan, bu sezon da hedefini bekleme yapmadan Süper Lig'e yükselme olarak belirleyen Manisa, liglerdeki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.



YÖNETİM TAKVİYE YAPACAK

Rakibi İstanbulspor karşısında zaman zaman baskılı bir futbol oynayan, hücum bölgesinde çok etkili olan Manisa FK, oyunun belirli bölümlerinde de defansta sıkıntı yaşadı. İyi bir kadro kuran Ege ekibinin bu hafta içinde özellikle defansa yerli ve yabancı oyuncu takviyesi yapacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların görüşme halinde olduğu 3-4 oyuncu ile ilgili son kararını vereceği ifade edildi. Yönetimin 1. Lig'de yıllarca forma giymiş bazı futbolcuları listesinde bulundurduğu açıklandı.



ORGİLL ŞOV YAPTI

Manisa FK'nın sezon başında Antalyaspor'dan transfer ettiği Jamaikalı golcü Orgill ilk maçında adeta şov yaptı. Deneyimli golcü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ağlarına 3 gol bırakarak yıldızlaştı. Yeni transferlerden Portekizli Sousa da yine ilk resmi maçında gol atarak tam not aldı.

EN DEĞERLİ 3. TAKIM

TFF Birinci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ligin en değerli üç takımı arasında yer aldı. Bursaspor, 14 milyon 600 bin Euro ile ligin piyasa değeri en yüksek takımı oldu. 12.2 milyon Euro ile Samsunspor ikinci, Manisa temsilcisi de 9.5 milyon Euro ile üçüncülüğü elde etti. Ege temsilcisini 8.6 milyon Euro'yla da İstanbulspor takip etti.