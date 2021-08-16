  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen güldü

Menemen güldü

Sarı-lacivertli ekipte 12. dakikada Gomes’in şutu direkte patladı. 37. dakikada Gomes’in pasını iyi değerlendiren Ahmet takımını öne geçirdi. 90+4’te Ba İzmir ekibini rahatlatan golü kaydetti

Menemen güldü

16.8.2021

TFF 1. Lig'de Menemenspor, evinde oynadığı maçta Erzurumspor'u 2-0 yenerek sezona iyi başladı. 12'de Gomes'in ceza sahası dışından sert şutunda top direkte patladı. 13'te Rasheed'in pasında Gomes mutlak golü atamadı. 37'de Gomes'in ara pasında Mücahit'i geçen Ahmet, sert vurdu: 1-0. 45+1'de kaleci Szumski'nin uzaklaştıramadığı topla buluşan Ahmet, kötü vurdu.

SKORU YILDIZ OYUNCU BA BELİRLEDİ
48'de Ahmet'in şutunda kaleci Batuhan topu güçlükle kornere attı. 66'da Oltan'ın kafa şutunda kaleci Batuhan gol izni vermedi. 69'da kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Rasheed, golü atamadı. 90+4'te Emre'nin pasında Ba yerden vurdu: 2-0. Maçı Menemen 2-0 kazandı.

MENEMENSPOR'DA İLK 11'DE 6 YENİ OYUNCU
Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, yeni transferlerden 6 oyuncuya ilk 11'de şans verdi. Laleci, Edirnespor'dan alınan Mazlum Demir, Nazilli Bld'den Sinan Akgöl, Ankaraspor'dan Mete Çelik, Vanspor'dan Berkan Çakır, Talaea Gaish'ten Gomes ve Rot- Weiss'tan Ahmet Saga'ta görev verdi. Menemenspor'da ikinci sezonunu geçiren Ba, eski takımına karşı rakip oldu. Üç sezondur takımda yer alan golcü Akanbi Rasheed ise yine ilk 11'de sahaya çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.