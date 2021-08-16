Menemen güldü

Sarı-lacivertli ekipte 12. dakikada Gomes’in şutu direkte patladı. 37. dakikada Gomes’in pasını iyi değerlendiren Ahmet takımını öne geçirdi. 90+4’te Ba İzmir ekibini rahatlatan golü kaydetti

TFF 1. Lig'de Menemenspor, evinde oynadığı maçta Erzurumspor'u 2-0 yenerek sezona iyi başladı. 12'de Gomes'in ceza sahası dışından sert şutunda top direkte patladı. 13'te Rasheed'in pasında Gomes mutlak golü atamadı. 37'de Gomes'in ara pasında Mücahit'i geçen Ahmet, sert vurdu: 1-0. 45+1'de kaleci Szumski'nin uzaklaştıramadığı topla buluşan Ahmet, kötü vurdu.



SKORU YILDIZ OYUNCU BA BELİRLEDİ

48'de Ahmet'in şutunda kaleci Batuhan topu güçlükle kornere attı. 66'da Oltan'ın kafa şutunda kaleci Batuhan gol izni vermedi. 69'da kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Rasheed, golü atamadı. 90+4'te Emre'nin pasında Ba yerden vurdu: 2-0. Maçı Menemen 2-0 kazandı.



MENEMENSPOR'DA İLK 11'DE 6 YENİ OYUNCU

Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, yeni transferlerden 6 oyuncuya ilk 11'de şans verdi. Laleci, Edirnespor'dan alınan Mazlum Demir, Nazilli Bld'den Sinan Akgöl, Ankaraspor'dan Mete Çelik, Vanspor'dan Berkan Çakır, Talaea Gaish'ten Gomes ve Rot- Weiss'tan Ahmet Saga'ta görev verdi. Menemenspor'da ikinci sezonunu geçiren Ba, eski takımına karşı rakip oldu. Üç sezondur takımda yer alan golcü Akanbi Rasheed ise yine ilk 11'de sahaya çıktı.