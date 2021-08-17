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Akhisar parkeye indi

Akhisar parkeye indi

17.8.2021

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) yeni sezona Play-Off hedefiyle girmeye hazırlanan Akhisar Belediye Basketbol parkeye indi. Yeşil-beyazlılar, yenilenen kadrosuyla ilk idmanını başantrenör Levent Demirci yönetiminde gerçekleştirdi. Akhisar Belediye Basketbol yönetimi, ilk antrenmanda oyunculara tatlı ikram etti. İç transferde Ömer Sancaklı, Can Urşan, Yavuz Koça'yla nikah tazeleyen Akhisar Belediye Basketbol, dış transferde Eren Ocaktürk (Manisa BŞB), Logan Routt (Zlatorog Lasko), Mustafa Erdoğan (Bornova Belediye), Enes Tunç (Geçit Spor) ve Jimmy Gavin'i (Beroe) kadrosuna kattı.

KENAN MOLLA

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