Ayşe Begüm Onbaşı Formulaz’a katılıyor

Türkiye'nin renkli insanlarıyla dikkat çeken bölgesi Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Formulaz'ın bu seneki sürpriz konuğu dünya şampiyonu cimnastikçi ve Red Bull sporcusu Akhisarlı Ayşe Begüm Onbaşı olacak. 22 Ağustos Pazar günü Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek yarışa 18 yaş üstü herkes katılabiliyor. Formulaz'da Onbaşı da izleyiciler arasında katılımcıların tahta arabalarıyla 1.6 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlama mücadelelerini izleyecek. 40 yaş üstü katılımcıların ayrı kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz'da hıza güvenen, tahta araba sahibi herkes heyecanı yaşamak için başvuru yapabiliyor.