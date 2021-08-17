Manisa FK’da sakatlık şokusakatlık

TFF Birinci Lig'de yeni sezona İstanbulspor'u deplasmanda 4-3'lük skorla yenerek flaş bir galibiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlık şoku yaşanıyor.

TRANSFER GÜNDEMDE

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden sol bek Özgür Çek ve stoper Veli Çetin'in kampta sakatlanması siyah-beyazlı kurmayları harekete geçirdi. Adalesinde sakatlanan, iyileşip idmanlara çıkan ama antrenmanı yarım bırakan Özgür'ün MR'ında kanama tespit eadilirken, İstanbulspor maçında riske edilmedi. Afyonkarahisar kampında adalesinde yırtık tespit edilen Veli Çetin'in de en az 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Defans bölgesinde sıkıntı yaşayan Manisa FK yönetimi, acilen savunmaya takviye için düğmeye bastı. Başkan vekili Engin Anlı, İstanbulspor maçında defans bölgesindeki zafiyetleri gördüklerini, savunmaya ve sağ kanata takviye yapacaklarını söyledi.

ÜMİT YÖNEY