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Haberler Spor İki teknik adam ilk haftada gitti

İki teknik adam ilk haftada gitti

İki teknik adam ilk haftada gitti

18.8.2021

SÜPER Lig'de ilk hafta geride kalırken, teknik direktör kıyımı da erken başladı. İki Süper Lig ekibi, teknik direktörü ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklarken, Yukatel Kayserispor da deneyimli teknik adam Yalçın Koşukavak'ın görevine son verdi.

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