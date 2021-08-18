Manisa FK hareketli

TFF 1. Lig'deki ilk maçına galibiyet ile başlayan Manisa FK transferde hız kesmiyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Manisa ekibi, sağ kanat transferinde de mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlılar, son olarak Belçika'da Mouscron ekibinde forma giyen Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Serge Tabekou ile prensip anlaşmasına vardı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Yönetim, kulübüyle olan kontratı 1 Temmuz itibariyle sona eren ve yeni sözleşme imzalamayan 24 yaşındaki futbolcuyu Manisa'ya davet etti. Manisa'da son bir kez masaya oturacak olan Tabekou ile yönetim ufak pürüzleri giderdikten sonra resmi sözleşme imzalayacak. Kamerunlu sağ kanat ile en az 3 yıllık mukavele yapılması bekleniyor.

GENT'DE YETİŞTİ

Kamerunlu futbolcu kariyerine Belçika'da başlarken Gent ekibinde yetişti. Fransa'da Sedan forması da giyen 24 yaşındaki Serge Tabekou, Leuven, Saint Gilloise ekiplerinde de top koşturdu. Kariyerinde 162 maça çıkan genç kanat oyuncusu 23 gol kaydetti.

■ BURAK HAKERLER