TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somsapor, hazırlık dönemindeki performansıyla geçer not aldı. Üçüncü etap çalışmalarını Bolu'da tamamlayan Siyah İnciler, oynadığı 8 hazırlık maçındaki görüntüsüyle sınıfı geçti. Somaspor, kamptaki maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, Altınordu ve Ankara Demirspor'u 2-1 yenen, Akhisarspor, İskenderun FK ve Düzcespor'la 1-1, Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Somsapor, Menemenspor'a 1-0 ve Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Ligin ilk karşılaşmasında 5 Eylül'de evinde konuk edeceği Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Soma'da devam eden Somaspor, lig öncesinde son iki hazırlık maçı daha oynayacak.
Somaspor sezon öncesi umut verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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