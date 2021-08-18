Somaspor sezon öncesi umut verdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somsapor, hazırlık dönemindeki performansıyla geçer not aldı. Üçüncü etap çalışmalarını Bolu'da tamamlayan Siyah İnciler, oynadığı 8 hazırlık maçındaki görüntüsüyle sınıfı geçti. Somaspor, kamptaki maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, Altınordu ve Ankara Demirspor'u 2-1 yenen, Akhisarspor, İskenderun FK ve Düzcespor'la 1-1, Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Somsapor, Menemenspor'a 1-0 ve Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Ligin ilk karşılaşmasında 5 Eylül'de evinde konuk edeceği Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Soma'da devam eden Somaspor, lig öncesinde son iki hazırlık maçı daha oynayacak.

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