  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Somaspor sezon öncesi umut verdi

Somaspor sezon öncesi umut verdi

Somaspor sezon öncesi umut verdi

18.8.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somsapor, hazırlık dönemindeki performansıyla geçer not aldı. Üçüncü etap çalışmalarını Bolu'da tamamlayan Siyah İnciler, oynadığı 8 hazırlık maçındaki görüntüsüyle sınıfı geçti. Somaspor, kamptaki maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, Altınordu ve Ankara Demirspor'u 2-1 yenen, Akhisarspor, İskenderun FK ve Düzcespor'la 1-1, Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Somsapor, Menemenspor'a 1-0 ve Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Ligin ilk karşılaşmasında 5 Eylül'de evinde konuk edeceği Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Soma'da devam eden Somaspor, lig öncesinde son iki hazırlık maçı daha oynayacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Somaspor sezon öncesi umut verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.