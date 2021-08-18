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Sultanlar ilk sınavda

Millilerimiz CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında bugün 20.30’da Romanya ile karşı karşıya gelecek

Sultanlar ilk sınavda

18.8.2021

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan bugün başlayacak. Organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek. Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda gibi güçlü takımlarla karşı karşıya gelecek. Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında bugün 20.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

4 EYLÜL'DE SONA ERECEK
Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos- 3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

D GRUBU
BUGÜN: 20.30 Romanya-Türkiye 20 Ağustos: 20.30 Türkiye-Ukrayna 22 Ağustos: 17.30 Türkiye-İsveç 23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya 24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye

ŞAMPİYONADA GRUPL AR

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

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