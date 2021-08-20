Arkas Medicana’ya emanet

İZMİR'İN voleyboldaki başarılı temsilcisi Arkas Spor, Medicana International İzmir Hastanesi'yle gerçekleştirdiği sağlık sponsorluğu anlaşmasını 2021- 2022 sezonu için de yenilendi. Törene Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ve Arkas Spor Asbaşkanı Cenk Değer katıldı. Dr. Ulvi Ünal, "Sağlık ve sporu yan yana getirerek İzmir takımlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz. Ben de eski bir milli voleybolcu olarak Arkas Spor Kulübü'ne sağlık alanında destek vermekten oldukça mutluyum. Önümüzdeki sene Avrupa'da önemli başarılara imza atmalarını canı gönülden istiyoruz" dedi. Arkas Spor Asbaşkanı Cenk Değer ise, Medicana International İzmir Hastanesi'yle pandeminin başladığı dönemde sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, "Bu süre zarfında bize her türlü desteği verdiler. Ümit ediyorum önümüzdeki sezon pandeminin etkisi azalır ve hep birlikte maçları heyecanla izleriz" diye konuştu.