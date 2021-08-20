Yiğido yıkıldı

UEFA Konfederasyon Ligi Play-Off turu ilk mücadelesinde Sivasspor sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'a mağlup oldu: 1-2. 4. dakikada Hakan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sert şutu farklı şekilde dışarı çıktı. 10'da Kayode kazandığı topla ceza sahası içerisine kadar girdi, sert şutunda top direkten döndü. 36'da Wind ceza sahası içerisinde karambolde önüne düşen topla kaleyi hedef aldı, kaleici Ali Şaşal gole izin vermedi. 55'te köşe atışında ceza sahası içerisinde topu karşılayan Diks'in vuruşunda meşin yuvarlak Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topla buluşan Disk meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. 59'da Uğur'un ceza sahası içerisine ortasında James'in topu göğsüyle indirip, filelere gönderdi: 1-1. 60'da Falk'ın ortasında ceza sahası içinde Stage kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 67'de Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı. Maç 2-1 bitti.



ÇALIMBAY'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımını ligde son oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları Konyaspor müsabakasına göre tek değişiklik yaparak Kopenhag karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli hoca Konya müsabakasında ilk 11'de forma verdiği Faycal Fajr'ın yerine Azubuike Okechukwu'yu sahaya sürdü. Bilindiği üzere Fajr, Konya karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle çıkmıştı. Yıldız oyuncu sakatlığının devam etmesi nedeniyle Kopenhag karşısında takımını yalnız bıraktı.