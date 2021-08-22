Güreşte Bakır dünya şampiyonu

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır finalde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov'u yenerek dünya şampiyonu oldu. Hamza Bakır, Kırgız Erlan Manatbekov'u ve Ermeni rakibi Razmik Kurdyan'ı (8-0) sayı tuşuyla Rus rakibi Armen Chokoliyan'ı da (4-0) yenerek geldiği finalde altın madalya için dünya 2.si Sarkhan Mammadov ile karşılaştı. Rakibini daha önce yıldızlar dünya şampiyonasında yine finalde yenen Bakır, minderden 3-1 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. Hamza Bakır, yıldızlar Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra gençlerde de dünya şampiyonluğunu elde etti.

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