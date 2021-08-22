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Haberler Spor Petkim Foreman’la anlaştı

Petkim Foreman’la anlaştı

Petkim Foreman’la anlaştı

22.8.2021

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Justin Wright-Foreman'ı kadrosuna dahil etti. Geçen yıl Fransa'nın Chorale Roanne Basket takımında forma giyen 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Justin Wright-Foreman, 2019 yılında Utah Jazz tarafından draft edilmişti. Yeni sezonun hazırlıklarına da antrenör Can Sevim yönetiminde ENKA Spor Salonu'nda başlayan Aliağa temsilcisi, zorlu maraton öncesi 9-11 Eylül tarihleri arasında Pınar Karşıyaka ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in katılımıyla Ege Cup'a ev sahipliği yapacak. İyi bir takım yarattıklarını belirten antrenör Can Sevim, "Yeni transferlerimizle daha da güçleneceğiz" diye konuştu.
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