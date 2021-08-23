Şampiyon A Spor’daydı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda şampiyon olan ve altın madalyayı ülkemize getiren Busenaz Sürmeneli, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Altın madalya için 13 sene çalıştığını belirten Sürmeneli, "Rüyalarımı süsleyen bir madalyaydı bu. 13 senenin karşılığın almak çok ayrı bir duygu. Ekibime ve hocama çok teşekkür ederim" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren şampiyon boksör, "Gençlik ve Spor Bakanımız her maçta bizim yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız maçtan sonra bizi arayıp tebrik etti. Onca işinin arasında benim maçımı izlemesi çok güzel bir şey. Cumhurbaşkanımıza verdiğim altın madalya sözünü de tuttuğum için çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Bana olimpiyat şampiyonu dediklerinde şaşırıyorum bazen. 'Gerçekten oldum mu?' diye. Paris'teki olimpiyatlara 2.5 sene var. Hazırlanmamız için orta bir süre" şeklinde konuştu.

"TÜRK KADINI İSTERSE YAPAR"

Busenaz, "Türk kadınının ne kadar güçlü olduğunu burada da gösterdiğim için çok gururluyum. Türk kadını isterse her şeyi yapar. İstiklal Marşı'nı okurken ağladım. İnşallah daha güzel başarılarla karşınıza gelmek nasip olur" ifadelerini kullandı.