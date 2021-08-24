Madalya kazanan milli atletler yurda döndü

KENYA'NIN başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılan Türk sporcular yurda döndü. Şampiyonada milli sporcular 1 altın, 1 gümüş madalya elde ederken madalya sıralamasında 13'üncü, puan sıralamasında ise 20'nci sırada yer aldı. 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak dünya şampiyonu olan Berke Çam, "İstiklal Marşımızı yüksek sesle söylemekten dolayı çok gururluyum" ifadelerini kullandı. Gülle atma finalindeki 16.72'lik derecesiyle gümüş madalya kazanma başarısını elde eden Pınar Akyol ise "Gönül isterdi ki birinci olup geleyim ama ikinci oldum. Diğer organizasyonlara hazırlanacağız" dedi.