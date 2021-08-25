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Haberler Spor A Milli Kadın Voleybol takımımız zaferden zafere koşuyor

A Milli Kadın Voleybol takımımız zaferden zafere koşuyor

CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubunda sırasıyla Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya’yı yenen Filenin Sultanları, Hollanda’yı mağlup etti. Milliler, B Grubu’nun 4.’sü ile eşleşecek

A Milli Kadın Voleybol takımımız zaferden zafere koşuyor

25.8.2021

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi. Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı. Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

8'Lİ FİNALLER BULGARİSTAN'DA
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi. Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak. Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Millilerimiz, grubunu lider olarak tamamladığı için Sekizli Final maçını 29 Ağustos Pazar Günü oynayacak.

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