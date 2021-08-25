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Haberler Spor Eskrimde Federasyon Kupası şöleni İzmir'de başladı

Eskrimde Federasyon Kupası şöleni İzmir'de başladı

Eskrimde Federasyon Kupası şöleni İzmir'de başladı

25.8.2021

"BÜYÜKLER Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası" İzmir'de başladı. Halkapınar Spor Salonu'nda 109'u kadın 237 sporcunun katıldığı organizasyonda ilk gün flöre müsabakaları yapıldı. 26-27 Ağustos'ta kılıç ve 28-29 Ağustos'ta da epe kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak
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