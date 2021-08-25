Manisa FK defansa bir takviye yapacak

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden ve sezona İstanbulspor ve Denizlispor zaferleriyle 2'de 2 yaparak giren Manisa FK, transferde sessiz ilerliyor. Sezon başı Samsunspor'dan transfer edilen stoper Veli Çetin'in sakatlığının uzun sürecek olması siyah-beyazlı kurmayları harekete geçirdi. Defans bölgesine takviye için çalışmalarını hızlandıran Manisa FK yönetimi, imzaları bir an önce attırıp kadroyu takviye etmeyi planlıyor.Başkan Vekili Engin Anlı, "Bizim gibi hedefi olan takımlarda transfer 12 ay devam eder. Çalışmalırımız sürüyor. Ancak ismimiz duyulunca fiyatlar ikiye üçe katlanıyor. Acelemiz yok mali yapımız ve tesislerimiz nediniyle zaten herkes bizi tercih ediyor" şeklinde konuştu.

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