Turgutluspor’da Serhat Kot tamam

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, orta saha Serhat Kot'u kadrosuna dahil etti. Son olarak 1922 Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki gurbetçi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Serhat Kot, Almanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund altyapısında

yetişti, Fenerbahçe, Hollanda 2. Lig takımlarından MVV Maastricht, Altay gibi takımların formasını giydi. Theesen'de keşfedilen 24 yaşındaki oyuncu, Alman panzeri Borussia Dortmund'un U-17, U-19, Shalke 04 U-19, Pr.Münster U-19 takımlarında görev yaptı. Nürnberg'den Fenerbahçe U-21 takımına transfer edilen Serhat Kot, son olarak 2. Lig'de 1922 Konya'da oynadı.

DİĞER