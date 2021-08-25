Uşakspor’da son imza Mehmet’ten

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, transferde bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı, Sakaryaspor'dan Mehmet Boztepe ile anlaşmaya vardı. Kadrosunu bu sezon baştan aşağı yenileyen Aşigolar, 33 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. M'Gladbach U-19 takımında futbola başlayan, Borussia Dortmund II'de oynayan ve Eskişehirspor U-21'e transfer olan tecrübeli futbolcu, sırasıyla FC Emmen, Wuppertaler SV, Velbert 02, Adanaspor, Bandırmaspor, Balıkesirspor, Menemenspor ve son alarak Sakaryaspor'da oynadı. Kariyerinde 401 maçta görev yapan Mehmet, 52 gol atmayı başardı.

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