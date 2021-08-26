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Gecemizi aydınlatın

Avrupa Ligi Play-Off turunda F.Bahçe, 19.00’da Helsinki’ye konuk olurken G.Saray ise 21.00’de Randers’i ağırlayacak. Trabzon 20.00’de Roma, Sivas ise Kopenhag’la oynayacak.

Gecemizi aydınlatın

26.8.2021

Avrupa'daki temsilcilerimiz bugün Play-Off turunda rövanş maçlarına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki günün ilk randevusunda ilk maçı sahasında 1-0 kazanan F.Bahçe, HJK Helsinki ile karşılaşacak. Bolt Arena'da oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den yayınlanacak. G.Saray ise 1-1'in rövanş maçında Randers'i ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor'tan yayınlanacak. Trabzon da Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda saat 20.00'de Roma'ya konuk olacak. Maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İlk maçta 2-1 yenilen Trabzon'un ATV'den ekranlara gelecek. Sivas da 2-1'in rövanş maçında Kopenhag'a konuk olacak. 20.00'de başlayacak sınavı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. TRT Spor naklen yayınlayacak.

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