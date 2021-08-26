Teşekkürler çocuklar

TOKYO'DA ilk gün yüzmede madalya kazanamadık. Erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, finale çıktı. 15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle 3. sırada bitirdi. Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde milli sporcumuz Koral Berkin, 2.46.62'lik dereceyle 5. sırayı aldı. İtalyan Francesco Bocciardo, 2.26.76'lık zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. İspanyol Antoni Ponce Bertran gümüş, Brezilyalı Daniel de Faria Dias ise bronz aldı.

SÜMEYYE BOYACI 7. OLDU

KADINLAR 200 metre serbest S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, serisinde 3.17.30'luk zamanıyla 5 sporcu arasından 4. oldu. Sümeyye Boyacı ise 3.15.75'lik derecesiyle 6 sporcu arasından 4. sırayı elde etti. Finalde Sümeyye Boyacı, 3.17.23'lük zamanıyla 7.'liği, Sevilay Öztürk ise 3.29.05'lik derecesiyle 8.'liği elde etti. Müsabakada Çinli Li Zhang altın kazandı. Kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem de finale yükseldi. Serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. olan Elif, finalde 3.13.39'luk derecesiyle 8. oldu. Altın madalyayı Singapurlu Pin Xiu Yip, aldı. Yip, üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu yaşadı.