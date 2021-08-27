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12 cesur yürek

Ay-yıldızlı ekibimiz A Grubu’ndaki ilk maçında Güney Kore’yi 80-70 yendi. Özgür Gürbulak 25 sayıyla milli takımın en skoreri olurken Cho Seung-hyun 26 sayı attı.

12 cesur yürek

27.8.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan tam gaz devam ederken Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, organizasyona galibiyetle başladı. Ekibimiz A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Güney Kore'yi 80-70 mağlup etti. Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren milliler, devre arasına 38-33 üstün gitti. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu da 57-48 önde geçtiği karşılaşmayı 80-70 kazandı.

ÖZGÜR YILDIZLAŞTI
Özgür Gürbulak, 25 sayıyla milli takımın en skoreri oldu. Cho Seunghyun'un 26 sayısı, Güney Kore'nin mağlubiyetini engelleyemedi. Türkiye'nin galibiyetle başladığı grupta Güney Kore ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında Kanada ile mücadele edecek. Millilerin grubunda ayrıca İspanya, Kolombiya ve Japonya'da yer alıyor.

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