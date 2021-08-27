  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yiğido dağıldı

Yiğido dağıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag’a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.

Yiğido dağıldı

27.8.2021

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off turu maçında Demir Grup Sivasspor, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 5-0 gibi ağır bir skor ile yenilerek Avrupa'dan elendi. 24. dakikada Kopenhag'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Pep Biel'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Stage, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 39'da ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Daramy'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.57'de sağ kanattan gelişen Kopenhag atağında içeriye çevrilen topla buluşan Lukas Lerager, yerden uzak köşeye bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-0.62'de sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Daramy, topu Stage'ye çıkarttı. Stage'de bekletmeden Pep Biel'i gördü. Pep Biel kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 4-0. 76'da Jojlund, karşı karşıya kaldı ve skoru belirledi: 5-0

ÇALIMBAY'DAN KADROYA AYAR
SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca Trabzon önünde forma verdiği Camara, Caner, Azubuike ve Yatabare'nin yerlerine Koray, Ziya, Cofie ve James'e ilk 11'de forma şansı verdi. Sezon öncesi Konfederasyon Ligi elemelerinde 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir performans gösteren Sivas, son dört maçından mağlup ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yiğido dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.