Yiğido dağıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off turu maçında Demir Grup Sivasspor, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 5-0 gibi ağır bir skor ile yenilerek Avrupa'dan elendi. 24. dakikada Kopenhag'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Pep Biel'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Stage, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 39'da ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Daramy'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.57'de sağ kanattan gelişen Kopenhag atağında içeriye çevrilen topla buluşan Lukas Lerager, yerden uzak köşeye bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-0.62'de sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Daramy, topu Stage'ye çıkarttı. Stage'de bekletmeden Pep Biel'i gördü. Pep Biel kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 4-0. 76'da Jojlund, karşı karşıya kaldı ve skoru belirledi: 5-0



ÇALIMBAY'DAN KADROYA AYAR

SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca Trabzon önünde forma verdiği Camara, Caner, Azubuike ve Yatabare'nin yerlerine Koray, Ziya, Cofie ve James'e ilk 11'de forma şansı verdi. Sezon öncesi Konfederasyon Ligi elemelerinde 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir performans gösteren Sivas, son dört maçından mağlup ayrıldı.