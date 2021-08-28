Yolunuz açık olsun

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri dün belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde F.Bahçe, iyi bir kura çekerken, G.Saray zorlu ekiplerle eşleşti. F.Bahçe, Olympiakos, E.Frankfurt ve Antwerp ile D Grubu'nda yer aldı. Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, L.Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Getirilen yeni kurala göre, grup 1.'leri direkt son 16 turuna yükselirken, gruplarını 2'nci sırada bitiren 8 takım, Devler Ligi'nde gruplarını 3'üncü sırada bitiren 8 takım ile son 16 turuna kalabilmek için Play-Off maçları oynayacak. UEFA'da gruplarını 3. bitiren takımlar ise yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazacak. Son sıradaki takım ise Avrupa'ya vede edecek.



TANIDIK İSİMLERLE KARSILASACAK

Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, tanıdık isimlere rakip oldu. Belçika ekibi Antwerp'e transfer olan Frey'in yanı sıra Yunan temsilcisi Olympiakos'ta oynayan Valbuena, ilk kez F.Bahçe'ye karşı Avrupa'da mücadele edecek. Önceki yıllarda G.Saray forması giyen Onyekuru da bu kez Olympiakos formasıyla Kadıköy'e gelecek.



MURİQİ VE CENGİZ RAKİP OLACAK

Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu'nda birbirinden zorlu rakiplerle mücadele ederken tanıdık yüzlerle de karşı karşıya gelecek. İtalyan ekibi Laizo'nun kadrosunda yer alan eski Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi ve Marsilya forması giyen Başakşehirli eski milli yıldız Cengiz Ünder, Avrupa Ligi mücadelesinde G.Saray'ın rakibi olacak.