Denizli’nin gururları

Finlandiya'nın Tempere kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen ile takım halinde Avrupa ikincisi olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve antrenör Muhammet Kaya memleketlerinde çiçeklerle karşılandı. Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan karşılama törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

'SİZLER GÖZBEBEĞİMİZSİNİZ'

Alkış ve konfetiler eşliğinde gerçekleştirilen karşılama töreninde Zolan, genç sporculara çiçek takdim ederek tebrik etti. Zolan, "Sizleri tebrik ediyorum. Bu daha başlangıç, yolun başındayız. Sizler geleceğimizsiniz, gözbebeğimizsiniz" dedi. Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ise, desteklerinden dolayı Zolan'a teşekkür etti, "Sporcularımızın bu başarıları bizleri gururlandırdı" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP