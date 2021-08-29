Efeler 09 SK, stoper Sabutay Alper’i aldı

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Efeler 09 SK, 3. Lig hedefiyle yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşilsiyahlılarda, stoper mevkiine Alanya Kestelspor'dan savunma oyuncusu Sabutay Alper Bayülken transfer edildi. 36 yaşındaki deneyimli stoper, daha önce Elazığspor, Altay, Adıyamanspor, Kartalspor, Göztepe, Sarıyer, Düzcespor, Ergene Velimeşespor ve Alanya Kestelspor takımlarında ter döktü. 2. Lig'de üç Play- Off finali ve bir de şampiyonluk yaşayan yeni transfer Sabutay Alper, 1. Lig'de 54, 2. Lig'de 289 ve 3. Lig'de 66 maç oynarken, toplamda 409 profesyonel müsabakada görev yaptı. ■ İHSAN KARATAŞ

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