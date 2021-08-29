Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi (TBL) takımlarından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Amerikalı guard Patrick Rembert ile anlaşma sağladı. 1990 doğumlu, 1.85 metre boyundaki Rembert, profesyonel kariyerine 2011'de Slovenya'da başladı. Sırasıyla Sentjur, Prigorje Fnincije Krizevci, Marso Nyiregyhaza, Al-Ahli Benghazi, El Shams Club, Al Khor, Ohud Medina, Champville SC, Tdamon Zouk, Socar Petkim, Trotamundos, Lukoil Levzki, Novi Pazar ve son sezon Bosna Hersek'te Siroki formasını giydi. 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon 7 maçta 33.6 dakika, 15.6 sayı, 2.1 ribaunt, 6.1 asist ortalamaları yakaladı.
Fethiye’de ABD’li Rembert imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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