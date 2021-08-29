Formula Türkiye Grand Prix’si 10 Ekim’de

FORMULA 1 yönetimi, dün revize edilmiş yeni takvimi yayınladı ve Türkiye Grand Prix'si 3 Ekim tarihinden 10 Ekim tarihine aldı, takvim böylece 22 yarışa düştü. Korona virüs salgını yüzünden henüz sezon başlamadan takvimde değişiklikler yaşandı. Kanada, Singapur ve Avustralya'nın ardından 2021 Japonya Grand Prix'si de iptal edildi. Bu yarışın normalde 10 Ekim'de yapılması planlanmıştı. Dün Spa'da takım patronlarıyla yapılan toplantının ardından F1, 2021 takvimini 22 yarışa indirdiği güncellenmiş takvimi yayınladı. 19-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak yarış ise daha sonra açıklanacak. Bu yerin Orta Doğu'da yapılacak bir yere ayrıldığı biliniyor ve yerin ana adayı Katar'daki Losail pisti olacak. Ayrıca Katar yarışı planları suya düşerse en iyi alternatif Bahreyn olacak. Böylelikle F1, Meksika, Brezilya ve Katar/Bahreyn'den oluşan bir üçlü yarışa sahip olacak. Türkiye Grand Prix'si, İngiltere'nin kırmızı listesinde olmasına rağmen takvimden çıkarılmadı. Bunun yerine Türkiye, orijinal tarihi olan 3 Ekim'den 10 Ekim'e alındı.

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