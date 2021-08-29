Madalya yağmuru

TÜRKİYE, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 4. gününde 4 bronz madalya kazanarak tarih yazmaya devam etti. Masa tenisinde Kübra Korkut, Ali Öztürk ve Nesim Turan, judoda ise Zeynep Çelik bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, yarı finalde Hollandalı Kelly van Zon'a 3-0 yenilerek bronz madalya kazandı.

Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya 3 seti de vererek final şansını kaybetti ve bronz madalyayı boynuna taktı.

ZEYNEP ÇELİK YİNE YENDİ

YİNE masa tenisi tek erkeklerde Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim Younggun'a 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya kazandı. Kadınlar judo 57 kiloda ise Zeynep Çelik, bronz madalyanın sahibi oldu. Zeynep, 2018 Dünya Şampiyosı'nın finalinde yendiği Japon sporcu Junko Hirose'yi altın skor bölümünde ıppon puanı alarak yine yendi.

ABDULLAH ÖZTÜRK FİNALDE

MASA tenisinde son paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk, yarı finalde Fransız Maxime Thomas'ı 3-1 yenerek finale çıktı. Abdullah Öztürk, yarın TSİ 10.45'te Güney Koreli Kim Young-gun ile finalde altın madalya için mücadele edecek.

GOLBOLDE ZAFER GÜNÜ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları golbolde günü iki galibiyle kapattık. Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, B Grubu 3. maçında Türkiye, Çin'i 6-3 yendi. İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Milliler, son karşılaşmasını yarın TSİ 03.00'da Ukrayna ile oynayacak. Golbol Kadın Milli Takımımız ise, Brezilya'yı da 8-4 ile geçti ve 3'te 3 yaptı. Kadın Golbol Milli Takımımız, D Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Japonya'yı 7-1 mağlup etmiş, ikinci maçta ise Mısır karşısında ilk yarının bitimine 3 dakika 12 saniye kala 12-2'lik üstünlük kurmuş ve teknik üstünlükle maçı kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, grup liderliği için ABD'yle yarın TSİ 13.00'de karşı karşıya gelecek.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE İSPANYA'YA YENİLDİK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu üçüncü maçında Türkiye, İspanya'ya 79-61 yenildi. Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-10 önde bitiren İspanyollar, devre arasına 38-26 üstün gitti. Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da final periyoduna 59-48 önde giren İspanya, karşılaşmayı 79-61 kazandı. Milli basketbolcu Özgür Gürbulak, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jordi Ruiz Jordan ise İspanya adına 20 sayı üretti. Türkiye üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşadı. İspanya ise 4'te 4 yaptı. Milliler, gruptaki 4. karşılaşmasında bugün TSİ 05.15'te Kolombiya ile mücadele edecek.