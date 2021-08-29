Manisa FK 3’te 3 peşinde

TFF 1. Lig'de ilk iki haftada İstanbulspor'u 4-3, Denizlispor'u ise 1-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Manisa Futbol Kulübü, bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Eryaman Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Maç beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Manisa FK'da son transfer Malili santrfor Demba Diallo mücadelede forma giyemeyecek. Zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Serkan Özbalta, "Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 1. Lig'e iyi bir giriş yaptık. Gençlerbirliği karşısında da kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de ilk iki haftada İstanbulspor'u 4-3, Denizlispor'u ise 1-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Manisa Futbol Kulübü, Bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Eryaman Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve beINSports Max1 kanallarından ekrana gelecek, Manisa FK'da son transfer Malili santrfor Demba Diallo mücadelede forma giyemeyecek. Zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Serkan Özbalta, "Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 1'inci Lig'e iyi bir giriş yaptık. Gençlerbirliği karşısında da kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı