Cüneyt Çakır’a milli görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında bugün oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında düdük çalacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Maçta Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise VAR yardımcısı olarak görev yapacak.

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