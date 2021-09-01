Haydi bastır Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319'u resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı. Milli takım, toplam 790 gol attı, kalesinde 851 gol gördü.

BU YILKİ 10. MAÇ

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki 10. maçına çıkacak. Bu yıl 9 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 15 gol attık, kalemizde 14 gol gördük.

KARADAĞ İLE 3. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki 3. maçına çıkacak. İki ekip ilk kez, 2016'da hazırlık maçında karşılaşmıştı. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. 2018'de oynanan karşılaşma ise 2-2 sona ermişti.

YILDIZLARDAN KÖTÜ HABER

A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye'ye futbolcularını göndermedi. Ay-Yıldızlılar, bu 4 futbolcusunun, Britanya'nın kırmızı listesinde olmayan Cebelitarık ve Hollanda deplasmanlarında kadroya dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HALİL KADRODAN ÇIKARILDI

Göztepe forması giyen Halil Akbunar sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızın Karadağ, Cebelitarık ve Holanda ile yapacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

GÜNEŞ: HEDEFİMİZ 3'TE 3

A Milli Futbol Takımı'nın başında 80. maçına çıkacak teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi Riva'da basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Bu 3 maçta hedef 9 puan. Lider olarak girdiğimiz bu dönemden lider olarak çıkmak istiyoruz. Taraftarın yanımızda olacağı bir maç olacak. Olağanüstü desteğe ihtiyacımız var. Tek vücut, tek nefes olup, heyecanla maçı kazanmak için var olacağız. Birlikte çok işi başardık yine öyle olacak" dedi