İzmirspor Yasin Akyol ile anlaştı

BÖLGESEL Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor, Mustafakemalpaşa Belediyespor'da forma giyen Yasin Akyol ile anlaşma sağladı. Futbola Konyaspor altyapısında başlayan ve Konyaspor A2 ve U21 formalarını terleten 26 yaşındaki stoper, Kızılcabölükspor, Sarayönü Belediyespor, Karaman Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Sorgun Belediyespor'da da oynadı. 68 Aksaray Belediyespor forması ile BAL ligi şampiyonluğu da yaşayan Yasin Akyol, "İzmirspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Amacım İzmirspor'da sadece bu sene şampiyonluk yaşamak değil önümüzdeki yıllarda da bu takıma profesyonel liglerde hizmet etmek" diye konuştu.

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