Sultanlar yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan milli takım, ilk seti 25-18 aldı. İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.

RAKİBİMİZ BUGÜN BELLİ OLACAK

Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren "Filenin Sultanları", karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi. Türkiye, bugün oynanacak Sırbistan-Fransa karşılaşmasının galibiyle 3 Eylül Cuma Günü yarı finalde karşılaşacak.

"NE YAPIYORSAK ÜLKEMİZ İÇİN"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve takıma yeniden katıldığını açıkladı. Üstündağ, "Ne yapıyorsak milli takımımız, ülkemiz için. O kadar büyük devletiz ki Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu imkanlar yaratıldı. Meryem rahatsızlanınca, biz ambulans uçakla ülkemize getirdik. Bütün tetkiklerini yaptırdık, her şey normal çıktı. Meryem bütün kontrollerden geçti, sağlık durumu yerinde. Turnuvada bütün ülkeler bunu bize tekrar tekrar sordular. 'Siz çok büyük ülkesiniz, ne kadar birbirinizi seviyorsunuz, bu işi inanılmaz bir şekilde çözdünüz.' dediler" ifadelerini kullandı.