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Haberler Spor Türkiye- Karadağ I CANLI ANLATIM

Türkiye- Karadağ I CANLI ANLATIM

A Milli Futbol takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Karadağ ile karşılaşıyor. Türkiye, karşılaşmadan galibiyet alarak grup zirvesindeki yerini korumak istiyor. Milli takımın ilk 11'i belli oldu...

Türkiye- Karadağ I CANLI ANLATIM

01.09.2021, 21:36

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Karadağ karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

KARADAĞ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic

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