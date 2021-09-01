Türkiye- Karadağ I CANLI ANLATIM

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Karadağ karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
KARADAĞ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic
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