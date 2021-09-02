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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstleneceği bir mesele değil." dedi.

Bakan Çavuşoğlu’ndan Kabil Havalimanı açıklaması

02.09.2021, 15:29 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021, 15:44

CANLI YAYIN

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

KABİL'DEKİ SON DURUM

Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik.

Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor. Transit ülkelerde, özellikle Afganistan'ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ

Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

AB- TÜRKİYE GÖÇ MUTABAKATI

AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi.Bu mutabakatı güncellememiz lazım. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez.

BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ

Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz.

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