Mekik maç modunda

3. Lig 2. Grup'ta sezonunun ilk karşılaşmasında 5 Eylül Pazar günü Bayrampaşa'yı konuk edecek Kızılcabölükspor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda gerçekleşen antrenmanı düz koşu ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman yenileme çalışmasıyla devam ederken, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla idman tamamlandı. Teknik direktör Hasan Şermet, alacakları galibiyetle lige moralli başlamak istediklerini söyledi, "Hedefimiz Play-Off" dedi.
■ SEBAHATTİN ALP
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