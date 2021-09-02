Milli Takım’a soğuk duş

A Milli Futbol Takımımız, Beşiktaş Park'ta oynanan 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile yenişemedi: 2-1. 9. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

16'da Hakan Çalhanoğlu kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Karadağ savunmasının karşıladığı topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Kaan Ayhan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti. 26'da sağ taraftan Cengiz'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 31'de sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek son çizgiye inen Cengiz'in yerden pasında kale önünde Yusuf Yazıcı dokunuşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 2-0. 40'ta savunma arkasına atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Marusic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

BİZ KAÇIRDIK ONLAR ATTI

52'de sağ kanattan Zeki geldi yerden çıkardı Yusuf gelişine vurmak istedi ama top kaleyi bulmadı. 69'da Karadağ takımından Raickovic ceza sahası dışından vurdu şutu dışarı gitti. 77'den kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandık. Burak Yılmaz plase bir vuruş yaptı kaleci Mijatovic topu kontrol etti. 90+4'te defansın arkasına atılan topla buluşan Kerem, topu geriye çıkardı. Burak uygun durumda topa dışarı vurdu. 90+7'de kazanılan serbest vuruşta Radunovic attığı güzel golle skoru belirledi: 2-2

GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında son oynanan İsviçre karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, İsviçre maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın yerine Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a ilk 11'de şans verdi.

MERT MÜLDÜR SOL BEKTE OYNADI

ŞENOL Güneş, sol bek tercihini Mert Müldür'den yana yaptı. Umut Meraş'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından tecrübeli teknik adam bu bölgede Mert Müldür'e şans verdi. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2020'de oynadığı son maç olan İsviçre karşısında da sol bekte oynamıştı

MİLLİLERDE ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI

İngiltere'nin uyguladığı yeni tip korona virüs tedbirleri sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra bu ülkeden geç saatlerde İstanbul'a gelen Halil Dervişoğlu, kadroda yer almadı. Milli takımda sakatlığı nedeniyle bugün kadrodan çıkarılan Umut Meraş da bir diğer eksik oldu. Umut Meraş'ın yerine kadroya dahil edilen Rıdvan Yılmaz ise yedekler arasında yer aldı. Halil Akbunar ve Abdülkadir Ömür de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.

TRİBÜNDEN İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ İNGİLTERE'NİN

MİLLİ Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Cengiz ve Yusuf ile 2-0 öne geçen Milliler, 90+7. dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Golün ardından ise Vodafone Park'a gelen taraftarlar, alınan kötü sonucun ardından teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Cengiz'in golünde ise futbolcuların hepsi Güneş'in yanına giderek adeta mesaj göndermişti. Öte yandan karşılaşmayı izlemeye 17 bin seyirci geldi

Ömer Üründül'ün Milli maç yorumu

DÖRT PUANI HARCADIK

Maça biraz tedirgin başladık. Ancak 9. dakikada Cengiz'in mükemmel golü ile erken skor avantajı yakaladık. Bu golün moraline rağmen üzerimizdeki baskı devam ediyordu. Kopuk kopuk ataklar geliştiriyorduk. Karadağ da orta sahamızı rahat geçip, pozisyon bulamasa da on sekizimize yaklaşıyordu. Yusuf'un ikinci golü ile rahatladık. Artık her şey lehimize görünüyordu. Ama devre sonunda defans bloğumuz çizgi halinde önde yakalanıp, arkaya atılan tek topta amatörce bir gol yedik. İki farklı skor avantajı olan bir takım bu tip bir gol yiyorsa bu gerçekten üzücü bir durum. İşin ciddiyetini anlayarak ikinci yarıya çok agresif başladık. Rakip ilk yarıdaki gibi öne doğru çıkamıyordu. Gole yakın ataklar yaptık, pozisyonlar da bulduk. Ama bir türlü 3. golü atamadık. Ondan sonra bana göre Şenol Güneş'in çok yanlış bir uygulaması oldu.

TAM MAÇ BİTTİ DERKEN!

Alpaslan'ın girişiyle son bölümde orta saha 1 kişi eksildi, 3'lü defansa döndük. Ve de bundan sonra rakip yine gelmeye başladı. Artık o şekilde en azından maçı bitirdik derken gereksiz bir faul yaptık. Karadağlı futbolcu da sahalarda ender görülen müthiş bir frikik golü attı son saniyede. Ve maalesef Letonya'dan sonra göz göre göre evimizde iki farklı skor avantajından 2 puan daha kaybettik. Takımın en iyisi bir gol ve bir asist yapan Cengiz ile Hakan Çalhanoğlu idi. Yeri geldikçe vurguluyorum; "Bizim ofansif açıdan en önemli oyuncumuz Cengiz" diye. Bu sezon Marsilya'da oynamaya başlayınca dün de beklediğimiz gerçek performansına çok yakındı. Bir diğer gördüğüm eksik de sol kulvardı. Kenan formsuz ve tam tipik bir kanat forvet özelliği de taşımıyor. Mert Müldür de ters ayaklı olduğundan hücuma destek veremiyor. Onun için sol kulvar çalışmadı. Ama sonuç olarak maalesef ilk maçlardaki Hollanda ve Norveç galibiyetlerinden sonra 4 puanı göz göre harcadık.