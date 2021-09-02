Nazilli Belediyespor kara kara düşünüyor

İKİNCİ Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da sakatlıklar can sıkıyor. 5 Eylül'de oynanacak Kırklarelispor maçında 5 oyuncunun forma giyemeyecek olması Siyah İnciler'in elini zayıflatıyor. Santrafor İlyas Çakmak, kenar oyuncuları Aytaç Deniz, Hasan Demir, Mert Çapar ve stoper Sefa Korkmaz'ın yokluğu teknik patron Kadir Kar'ı düşündürüyor. İlyas'ın yerine santrfor pozisyonu için en güçlü aday Muhammed Ali Aydın, kanatta Berat Eyüpoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetimin bir kanat ve bir santrfor transferini gerçekleştirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ