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Haberler Spor Sultanlar’ın rakibi Sırbistan

Sultanlar’ın rakibi Sırbistan

Sultanlar’ın rakibi Sırbistan

2.9.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti. Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, yarın Belgrad'da oynanacak. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti. Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.
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