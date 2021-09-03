Güneş tutulması

EURO 2020'de sergilediği performansla eleştirilen A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Karadağ karşısında öne geçip üstünlüğünü koruyamaması sert tepkilere neden oldu. Ay-yıldızlı ekibimizin son dönemde yaşadığı sorunları çözememesi endişe yaratırken teknik direktör Şenol Güneş hedef tahtasında yer aldı. Tribünler Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet ederken sosyal medyada da bu davet devam etti.

Yarın grupta puanı olmayan Cebelitarık ile karşılaşacak olan Millilerin bu maçın ardından karşılaşacağı Hollanda sınavı ise Güneş'in kader maçı olarak gösteriliyor. Tecrübeli teknik adam, kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştirilirken takımın oyunun son bölümlerinde yediği baskı ve yapılan hatalar çok konuşuldu. G.Saraylı Kerem'in Karadağ maçında ilk 11'de başlamaması, kalede Uğurcan yerine Altay başlanması futbolseverlerin en çok yorum yaptığı konular arasında yer aldı.

İSTİFA PATLAMASI

Sosyal medyadan Şenol Güneş'e yönelik eleştirilerden bazıları şöyle: - Sorun Altay, Burak, Kerem, Hakan, Cengiz, Uğurcan değil arkadaşlar. Milli takımda tek sorunu Şenol Güneş. İstifa et hoca - Milli Takım'ı yönetemeyen Şenol Güneş istifa. - Kompleksleri yüzünden elindeki genç ve yetenekli jenerasyonu kullanamayan Şenol Güneş İstifa..! - Şenol Güneş'in 1 senelik maaşı, Kadınlar Voleybol Milli Takımına prim olarak dağıtılsın.

BURAK'IN YERİNE HALİL OYNAYACAK

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında karşılaşacağı Cebelitarık karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Takım Cumartesi günkü mücadele için dün İspanya'ya giderken cezalı Burak Yılmaz'ın yerine Halil Dervişoğlu forma giyecek. Halil dün takıma katılırken Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Ozan Tufan'ın bu mücadelede oynamasına engel bulunmadığı bildirildi. Halil kampa katılarak idmanda yer aldı.

YANLIŞ ÇOK OLUNCA DOĞRULAR YETMİYOR

Halil Fincan yorumladı

BİR noktanın altını çizelim. Radunovic'in serbest vuruşu 90+7'de fileleri bulmasa kimse Şenol Güneş'i istifaya davet etmezdi. Sorun da burada zaten. Bu sorun sadece Milli Takım ile de ilgili değil, tüm takımlarımıza bakış açımız böyle. Bu durum sıkıntılarımızı ötelememize ve o dev aynasına bakarken büyük hayal kırıklıklarına sebebiyet veriyor. Evet gruba müthiş başladık. Fakat işler yolunda GİT-Mİ-YOR. Cebelitarık maçını kazanabiliriz, kazanmalıyız da zaten. Ancak bu yanlışları kapatmaya yetmez. Mesela Şenol Hoca, Altay tercihini "Formdaydı. O yüzden oynattım" şeklinde yorumlayabilir ve bu doğru da gelebilir. Ama Burak tercihi havada kalır o zaman. Mert tercihi anlamsızlaşır. Okay tercihi garipleşir. Kerem'in 75'te girişi tuhaflaşır. Hatta Merih, hatta Kaan da bu kategoriye dahil edilebilir. E kimi oynatacak değil mi o zaman? Durumumuz maalesef böyle. Zaten kendi takımlarında süre alma sorunu yaşayan birçok oyuncumuz varken bir de çelişki dolu kararlar olunca eleştiri de kaçınılmaz olur. Alpaslan'ın o dakikada girişinin riskli olduğunu fark edemiyor mu Şenol Hoca mesela? Yanlış anlaşılmasın, doğruları bütünüyle görmezden gelmek değil maksadımız. Ancak yanlış çok olunca doğrular da yetmiyor işte...