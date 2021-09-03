Iki madalya daha

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 9. gününde tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazanırken, kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya aldı. Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Mahmut Bozteke, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı. Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti. Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu. Meryem Çavdar ise , 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finalde yendiği Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla altın madalya mücadelesi verdi. İlk raunt 4-4 berabere biterken, 2. raundu Perulu sporcu 12-10 önde bitirdi. Son rauntta Meryem istediği puanları alamadı, tatamiden 34-21 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu iki sporcuyu da tebrik etti.

EFELER GALİBİYETLE BASLADI

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-1 yendi. A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı. Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.