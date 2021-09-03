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Haberler Spor Milliler rakibini yenerek üst üste ikinci kez adını finale yazdırmak istiyor

Milliler rakibini yenerek üst üste ikinci kez adını finale yazdırmak istiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile 18.00’de Begrad’ta kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT 1’den yayımlanacak

Milliler rakibini yenerek üst üste ikinci kez adını finale yazdırmak istiyor

3.9.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. "Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı ve hiç mağlubiyet yaşamayarak büyük bşir başidı gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor. Millilerin en büyük hedefi ise şampiyonayı birinci tamamlamak.
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