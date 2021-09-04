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Cebelitarık-Türkiye I CANLI ANLATIM

A Milli Futbl takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile karşılaşıyor...

Cebelitarık-Türkiye I CANLI ANLATIM
AA

04.09.2021, 21:44

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Cebelitarık-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

CEBELİTARIK: Coleing, Britto, Mouelhi, Chipolina, Torrilla, Valarino, Wiseman, Sergeant, Hernandez, De Barr, Ronan

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