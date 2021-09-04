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Efeler tam gaz

2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu 2. maçında millilerimiz, İspanya’yı 3-1 mağlup ederek ikide iki yapmayı başardı ve iddiasını kanıtladı.

Efeler tam gaz

4.9.2021

2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yendi. CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı. Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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