Haydi çocuklar

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bugün Cebelitarık'a konuk olacak. Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver düdük çalacak.

BURAK YILMAZ BUGÜN YOK

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında iki galibiyet alıp, son iki maçı berabere tamamlamasına rağmen halen 8 puanla lider durumda bulunuyor. Türkiye İstanbul'daki son maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalırken, Cebelitarık ise oynadığı 4 maçı da kaybederek son sıraya demirlemişti. A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.