Sarıca’dan itiraf

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Pınar KSK'de Antrenör Ufuk Sarıca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen sezon güçlü rakiplere rağmen Süper Lig'i ilk 3 içinde bitirdiklerini belirten Sarıca, Devler Ligi maceraları ile ilgili de ilginç sözler söyledi. Sarıca, "Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık ki aslına bakarsanız sezon başında birçok otorite bizi orada favori göstermiyordu. Sezonu korona virüs ve sakatlıklara rağmen başladığımız gibi herhangi bir transfer yapmadan 13 oyuncuyla bitirdik. Sponsorumuzun ve de yönetimimizin çizdiği bütçe içinde kaldık. Belki bizim 14'üncü oyuncumuz olsa Avrupa şampiyonluğumuz vardı" diye konuştu.

"OYUNCULAR İÇİN ÇOK İYİ BİR VİTRİNİZ"

Yeşil-kırmızılı ekibin çok iyi bir vitrin olduğunu kaydeden ve kurulan kadroyu değerlendiren Antrenör Sarıca, "Geçen seneye göre en büyük fark değişik bir uzunla oynayacağız. Çünkü başarıyla beraber bazı oyuncularımızı kendi bütçemiz dahilinde kadroda tutamıyoruz, bu da bir gerçek. Bu konuda yıllardır vitrin olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.



"3 YABANCI DEĞİŞTİ"

TRANSFERDE önemli yabancıları kadrosuna katan Kaf-Kaf'ta Sarıca, yeni yabancıları da değerlendirerek "Bu seneye baktığımızda 3 yabancı oyuncumuzun değiştiğini görüyoruz. Ama önemli olan oyuncuya göre, bizdeki takıma göre sistemi yapılandırmak. Çok kaliteli oyuncular aldık. James Blackmon, çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu, çok da gelişim gösterecek ve yukarılara gideceğine inanıyorum. Bonzie Colson, daha önce ligimizde oynadı ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Fransa'da MVP oldu. Akil Mitchell'ın da kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimiz en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onu en iyi şekilde adapte edeceğiz" açıklamasını yaptı.