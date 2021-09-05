Balıkesir’de Yusuf Şimşek takımı bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, görevi bıraktığını duyurdu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesirspor'a üzülerek veda ettiğini belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti: "Burada bulunduğumuz süre boyunca bizimle aynı heyecanı yaşayan hepsi birbirinden kıymetli futbolcularımıza emeğine ve özverisine birebir tanık olduğumuz başkanımız Özgür Yılmaz'a değerli yönetimimize desteğini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ederiz. Balıkesirspor'un kalbimizdeki yeri her zaman ayrı olacaktır" dedi. Bilindiği üzere Şimşek, daha önce yaptığı açıklamasında transfer yasağının kaldırılmaması halinde görevini bırakacağını belirtmişti.Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, sosyal medya hesapları üzerinden transfer tahtasının açılmaması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısından beri Bal-Kes'te görev yapan Şimşek, transfer tahtasının açılmadığını belirterek, görevinden istifa etti.