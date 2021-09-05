Denizli’ye haciz şoku

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra 16 futbolcuyu kadrosuna katan Denizlispor'un forvet ve orta saha transferi için ayırdığı bankadaki parasına haciz geldi. Horoz'a 2019- 2020 sezonunda Sivas'tan transfer edilen, 5'i lig, 6'sı kupa olmak üzere 11 maçta oynayan kaleci Tolgahan Acar'ın alacağı olan 900 bin lira nedeniyle haciz işlemi başlattığı öğrenildi. O dönemki başkan Ali Çetin ile anlaşmazlığa düşen tecrübeli kaleci, olaylı şekilde ayrılmıştı.

İKİ TRANSFER DAHA YAPILACAK

Haciz nedeniyle nakit para krizi yaşayan Denizlispor yönetimi, görüşmelerde olumlu sonuç aldıkları iki oyucu için para arıyor. Yeşil-siyahlıların gündeminde olan Bandırmalı sağ bek Hakan Bilgiç, Bolu ile anlaştı. Teknik direktör Prosinecki'nin 13 milyon TL'lik alacağı ödendi, kaleci Pantilimon'dan 10 milyon, Subotic'ten 20 milyon TL'lik borç gelmesi düşünülüyor.

■ SEBAHATTİN ALP